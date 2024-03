Romelu Lukaku cierpi na delikatny uraz. Biorąc pod uwagę sporą przewagę AS Romy przed rewanżowym starciem z Brighton & Hove Albion, Daniele De Rossi podjął decyzję, by jego belgijska gwiazda otrzymała szansę na pełny powrót do zdrowia.

IMAGO / Insidefoto Na zdjęciu: Dybala i Lukaku

AS Roma przed tygodniem rozbiła u siebie Brighton & Hove Albion aż 4:0

Wygląda na to, że w rewanżu udziału nie weźmie Romelu Lukaku

Belg na początku tygodnia nie trenował z kolegami, a trener chce dać mu okazję do pełnego powrotu do zdrowia

Lukaku z drobnym urazem. Roma musi dowieźć korzystny wynik bez niego

W poprzedni czwartek AS Roma dała prawdziwy popis w ramach Ligi Europy. Giallorossi na Stadio Olimpico nie dali najmniejszych szans Brighton & Hove Albion. Gospodarze wygrali aż 4:0, a jedną z bramek strzelił Romelu Lukaku.

Belgijski napastnik znajduje się zresztą w dobrej dyspozycji, choć w ostatnim spotkaniu ligowym nie pomógł drużynie bramką. Jego zespół zaledwie zremisował z Fiorentiną 2:2.

Wygląda na to, że w trakcie tego starcia 30-latek doznał delikatnego urazu. Dokończył on mecz, ale w tym tygodniu nie trenuje z resztą kolegów. Jak donoszą włoskie media, Daniele De Rossi już wcześniej planował odpoczynek dla Big Roma. W rewanżowym starciu z Mewami miał w pierwszym składzie wystąpić Sardar Azmoun. Teraz, gdy reprezentant Belgii do tego nie jest w pełni zdrowy, trener podjął decyzję, że jego podopieczny zostanie we Wiecznym Mieście. Wysoka przewaga sprawia, że ryzykowanie zdrowiem gwiazdy nie byłoby roztropne. Dlatego De Rossi ma nadzieję, że 30-latek wykorzysta dodatkowy czas, by wrócić w pełni sił na niedzielne, ligowe starcie z US Sassuolo.

Lukaku rozegrał w tym sezonie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i cztery asysty.

