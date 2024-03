Bayer Leverkusen uciekł spod topora. Sensacja była o krok [WIDEO]

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Szalone spotkanie odbyło się w czwartkowy wieczór na BayArenie

Karabach Agdam był bliski sprawienia niespodzianki. Kazachowie jeszcze w 93. minucie prowadzili 2:1

Finalnie spotkanie zakończyło się wygraną Bayeru 3:2, a bohaterem spotkania został Patrik Schick

Horror w Leverkusen! Patrik Schick uratował Bayer

Pierwsze spotkanie Bayeru Leverkusen z Karabachem Agdam było niemałą sensacją. Mecz w Kazachstanie zakończył się remisem 2:2. W rewanżu ponownie faworytem był zespół Xabiego Alonso, ale nikt się nie spodziewał, że ich rywale postawią tak trudne warunki.

Szalony spektakl na BayArenie rozpoczął się tak naprawdę w drugiej połowie. W 58. minucie prowadzenie niespodziewanie objęli goście za sprawą Abdellaha Zoubira. Kilka chwil później na tablicy wyników było już 2:0, a to wszystko za sprawą Juninho.

Piłkarze Bayeru Leverkusen zabrali się ostro do pracy, aby odrobić dwubramkową stratę. Tlen niemieckiemu zespołowi podał w 72. minucie Jeremie Frimpong. Holender wykorzystał dobre zagranie Alejando Grimaldo i pewnym strzałem pokonał golkipera rywali.

Wydawało się, że już nic nie zabierze Karabachowi awansu, ale w doliczonym czasie gry doszedł do głosu Patrik Schick. Czech został bohaterem Leverkusen, bowiem najpierw w 93. minucie doprowadził do wyrównania, a kilka minut później przypieczętował awans Bayeru do kolejnej rundy.

TO JEST LEVERKUSEN! DOKONALI NIEMOŻLIWEGO😍🫣



Dwa gole Schicka w doliczonym czasie gry! 37. mecz bez porażki z rzędu. Są w ćwierćfinale LE! pic.twitter.com/zYapB2lDZt — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) March 14, 2024

Bayer Leverkusen – Karabach Agdam 3:2

Frimpong (72′), Schick (93′ i 97′) – Zoubir (58′), Juninho (67′)

