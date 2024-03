Bayer Leverkusen przed sezonem wypożyczył Josipa Stanisica z Bayernu Monachium. Okazuje się, że Chorwat nie zostanie wykupiony przez Aptekarzy. Agent obrońcy zdradził, że po sezonie jego klient wróci do zespołu Die Roten.

Imago / Uwe Kraft Na zdjęciu: Josip Stanisić

Josip Stanisić jest wypożyczony do Bayeru Leverkusen

Chorwat po sezonie wróci do Bayernu Monachium

Obrońca w bezpośrednim starciu Bayer – Bayern strzelił bramkę

Josip Stanisić wróci do Bayernu Monachium

Bayer Leverkusen to prawdziwa rewelacja rozgrywek w Bundeslidze. Xabi Alonso wykonał tytaniczną pracę z zespołem Aptekarzy, czego owocem są wyniki osiągane w tym sezonie. Podopieczni Hiszpańskiego trenera znajdują się na autostradzie do zdobycia mistrzostwa kraju. Swoją rolę w znakomitych wynikach drużyny z BayArena odegrał również Josip Stanisić. Chorwat trafił do klubu latem zeszłego roku w ramach wypożyczenia z Bayernu Monachium.

Stanisic w tym sezonie zagrał jak dotąd 24 mecze, w których raz wpisał się na listę strzelców oraz zaliczył trzy asysty. Mimo plotek o ewentualnym wykupie piłkarza przez Bayer okazuje się, że 23-latek posiadający niemieckie obywatelstwo wróci po sezonie do Bayernu Monachium. Przyszłość zawodnika potwierdził agent w rozmowie z BILD.

– Ma kontrakt z Bayernem obowiązujący do 2026 roku. W umowie wypożyczenia nie ma zapisu o klauzuli wykupu, więc opcja wykupu przez Bayer nie istnieje. Dlatego latem wróci do Bayernu – powiedział Dieter Hoeness w rozmowie z BILD.

Warto odnotować, że podczas ostatniego meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium chorwacki obrońca wpisał się na listę strzelców. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to właśnie z Die Roten jest wypożyczony do Bayeru. Ostatecznie tamto spotkanie wygrali 3:0 Aptekarze.