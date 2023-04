PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt generuje duże zyski w obecnym sezonie

Media podkreślają, że wpływ na to miały odejścia gwiazd

Królewscy pod tym kątem deklasują resztę stawki

Duże zyski Realu Madryt

Po odejściu zeszłego lata kilku dobrze zarabiających piłkarzy, w tym Casemiro, Marcelo i Isco, pensje pierwszego zespołu zostały obniżone o 8% rok do roku do 252 mln euro, co przyczyniło się do rekordowych zysków Realu Madryt donoszą hiszpańscy dziennikarze.

Królewscy w tym sezonie zanotowali ponad 40 mln euro zysku, na co składa się między innymi udział w przedsezonowym tournee po Stanach Zjednoczonych, a także występy w turnieju o Superpuchar Hiszpanii zorganizowanym w Arabii Saudyjskiej czy w Klubowych Mistrzostwach Światach.

Dziennikarze podkreślają, że w obecnych czasach, gdy wiele klubów generuje straty, Los Blancos znakomicie sobie radzą pod względem finansowym i pod tym kątem są jednym z najlepszych klubów na świecie, jeśli nie najlepszym.

Zobacz również: Xavi: Gaviemu nigdzie nie będzie tak dobrze, jak w Barcelonie