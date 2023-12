Ferran Torres odbył rozmowę z Xavim na temat swojej przyszłości w FC Barcelonie. Hiszpan zapewnił trenera, że zamierza zostać w klubie do końca sezonu.

Ferran Torres nie ma zamiaru opuszczać zimą “Dumy Katalonii”

Zawodnik powiedział o swojej decyzji trenerowi klubu

Hiszpan trafił do Barcelony w styczniu zeszłego roku

Ferran Torres jednak zostanie w Barcelonie

FC Barcelona nie straci zimą swojej gwiazdy, mimo nasilających się medialnych doniesień o rzekomym transferze w styczniu. Ferran Torres w rozmowie z Xavim zapewnił trenera “Dumy Katalonii”, że chce zostać w klubie przynajmniej do końca sezonu. Plotki o opuszczeniu stolicy Katalonii przez Hiszpana spowodowane są brakiem regularnej gry. Skrzydłowy chce otrzymywać więcej minut ze względu na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Niemczech. Drugi powód to odejście z klubu Mateu Alemany’ego, który odpowiadał za transfer Torresa do Barcelony.

W tym sezonie reprezentant Hiszpanii zagrał już 19 spotkań, w których strzelił 5 bramek i zaliczył 2 asysty. Jednak w większości przypadków wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Łącznie na boisku w rozgrywkach ligowych oraz europejskich spędził 880 minut na 1710 możliwych. Torres do Barcelony trafił zimą 2022 roku za 55 milionów euro z Manchesteru City. Jego kontrakt z mistrzem Hiszpanii obowiązuje do 2027 roku. Wyceniany jest na 35 milionów.