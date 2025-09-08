Yamal musi to zmienić. Jeśli to zrobi, będzie najlepszy na świecie

Lamine Yamal musi zmienić jedną rzecz, aby wskoczyć na jeszcze wyższy poziom. Bruno Alemany z Cadena SER wskazał ważny element.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal będzie najlepszy na świecie, jeśli zacznie strzelać „brzydkie” bramki

Lamine Yamal dla wielu osób jest obecnie najlepszym zawodnikiem na świecie. Jednak nie wszyscy się z tym zgadzają i w plebiscycie Złotej Piłki są gotowi głosować na Ousmane’a Dembele. Walka o tę prestiżową nagrodę zapowiada się niezwykle ciekawie.

Bruno Alemany z Cadena SER wskazał, co mógłby poprawić Lamine Yamal. Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że gwiazdor FC Barcelony nie strzela „brzydkich” bramek. Większość jego goli stanowią spektakularne trafienia po długim słupku.

– Lamine, jeśli nie jest najlepszym piłkarzem na świecie, to jest drugi, ale ma jeszcze wiele do poprawienia. Jeśli się nad tym zastanowić, to Lamine strzela głównie z krawędzi pola karnego, a piłka ląduje prosto w górnym rogu bramki – zwrócił uwagę Alemany.

Dziennikarz sugeruje, że Yamal musi zacząć zdobywać bramki też w inny sposób. Wówczas wejdzie na jeszcze wyższy poziom i prawdopodobnie stanie się bezkonkurencyjny w dyskusji o miano najlepszego zawodnika świata.

– W sytuacjach podbramkowych, gdy minie dwóch lub trzech zawodników i musi oddać łatwy strzał, co przydarzyło mu się również przeciwko Bułgarii, często nie wiem, czy dlatego, że jest zbyt pewny siebie, czy z innego powodu, myśli, że na pewno padnie gol, i traci koncentrację. Kiedy to się zmieni, wymiar tego piłkarza będzie jeszcze większy niż ten, który widzimy – ocenił Alemany.