Yamal i Guler to jedna liga? Gwiazdor Realu odpowiedział na porównanie

09:49, 8. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.com

Arda Guler został porównany do Lamine'a Yamala. Gwiazdor Realu Madryt krótko skomentował słowa dziennikarza i uniknął kontrowersji.

Arda Guler
DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Guler porównany do Yamala. Gwiazdor Realu zabrał głos

Przed hitowym meczem eliminacji do mistrzostw świata, w którym Turcja zmierzyła się z Hiszpanią, Arda Guler został zapytany o Lamine’a Yamala. Młody gwiazdor Realu Madryt krótko skomentował porównania i uniknął kontrowersji.

Arda Guler jest często porównywany do Lamine’a Yamala, ponieważ jest w podobnym wieku i występuje w Realu Madryt. Turecki zawodnik pytany o to przez dziennikarzy zachował chłodną głowę. W rozmowie przyznał, że style gry ich obu są bardzo różne, a on sam nie gra na tej samej pozycji co Hiszpan. Z tego powodu uważa, że porównywanie ich nie ma sensu.

Zamiast tego, Guler złożył swojemu rywalowi z drużyny przeciwnej życzenia powodzenia w nadchodzącym meczu. Powiedział również, że nie jest zaskoczony tym, co Hiszpan osiągnął w tak młodym wieku.

– Ja i Lamine Yamal nie gramy na tej samej pozycji, nasze style są różne, porównywanie byłoby nie na miejscu. On gra w Barcelonie, a ja w Realu Madryt. Życzę mu wszystkiego najlepszego na jutro – powiedział Turek.

Ostatecznie Hiszpania rozbiła Turcję aż 6:0. Lamine Yamal nie strzelił gola, ale zaliczył dwie asysty.

