Lamine Yamal nie przebierał w słowach i zaatakował Real Madryt. Jego zachowanie nie pozostanie bez reakcji. W sprawie gwiazdora Barcelony interweniować ma Dani Carvajal - ujawnia "Mundo Deportivo".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Dani Carvajal i Lamine Yamal

Yamal okazał brak szacunku. Carvajal ma to wyjaśnić

Real Madryt w niedzielę podejmie przed własną publicznością Barcelonę. Tuż przed El Clasico atmosferę podgrzał Lamine Yamal, którego wypowiedź obiegła całe media. Gwiazdor Blaugrany zasugerował w studiu Kings League, że piłkarze największego rywala „kradną i narzekają”. Choć był to ewidentnie żartobliwy ton, w obozie Królewskich jego słowa nie zostały odebrane pozytywnie. W szatni pojawiły się głosy, że Yamal po raz kolejny okazał brak szacunku, a jego zachowanie nie ma nic wspólnego z koleżeńską postawą.

Zawodnicy Realu Madryt z pewnością będą teraz bardziej zdeterminowani, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony i ograć Barcelonę na Santiago Bernabeu. „Mundo Deportivo” ujawnia ponadto, że zaplanowana jest w tej sprawie interwencja. Są obawy, że słowa Yamala negatywnie wpłyną na atmosferę i relacje w reprezentacji Hiszpanii. Aby to szybko wyjaśnić, po El Clasico z młodą gwiazdą Barcelony ma rozmawiać Dani Carvajal

Weteran Realu spróbuje przemówić Yamalowi do rozsądku i przekonać go, aby ten w przyszłości nie zachowywał się w podobnym sposób, gdyż nie ma to nic wspólnego z profesjonalizmem. Większość zawodników madryckiego giganta jest już zmęczona kolejnymi aferami, które generuje nastoletni skrzydłowy.

Niedzielne El Clasico na Santiago Bernabeu rozpocznie się o godzinie 16:15.