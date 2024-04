Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi prosi o spotkanie władze FC Barcelony

Xavi Hernandez, który w styczniu ogłosił swoje plany opuszczenia FC Barcelony po zakończeniu sezonu, może teraz rozważać pozostanie w klubie. Jak donosi Marta Ramon z RAC1, legenda klubu poprosiła o spotkanie z zarządem, w tym z prezydentem Joanem Laportą oraz jego najbliższymi współpracownikami, aby omówić przyszłość.

Od porażki z Villarreal, która początkowo skłoniła Xaviego do decyzji o odejściu, Barcelona znacząco poprawiła formę, co mogło wpłynąć na zmianę nastawienia zarówno trenera, jak i zarządu klubu. Laporta i jego zespół od tego czasu starają się przekonać Hiszpana do pozostania, chociaż dotychczas trener oficjalnie nie zmienił swojego stanowiska.

Niedawna porażka w Lidze Mistrzów z PSG wydawała się przypieczętować decyzję o jego odejściu, jednak najnowsze doniesienia sugerują możliwość kontynuacji współpracy. Xavi ma teraz otwierać się na możliwość dalszego prowadzenia drużyny, o czym informuje Gerard Romero.

Xavi rozważa możliwość pozostania Barcelonie

Podczas zbliżającego się spotkania, Xavi zamierza zażądać od władz klubu gwarancji względem wzmocnienia zespołu zgodnie z jego wizją. Kluczowym postulatem jest pozyskanie wysokiej klasy defensywnego pomocnika, którego brakowało po odejściu Sergio Busquetsa. Trener, który musiał zadowolić się Oriolem Romeu, oczekuje teraz, że zarząd będzie w stanie wspierać jego plany na rynku transferowym.

Prośba Xaviego o zorganizowanie spotkania może sugerować, że trener faktycznie rozważa pozostanie w Barcelonie. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok, a wynik nadchodzącego spotkania może zadecydować o jego przyszłości w klubie.

