IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelona w niedzielę nie dała szans Atletico w Madrycie (3:0)

To zwycięstwo pozwoliło Blaugranie awansować na drugie miejsce w tabeli La Ligi

Xavi Hernandez emanował optymizmem na konferencji prasowej

“Każdy zagrał dziś świetny mecz”

Fani FC Barcelony od dawna nie mogli mieć tak dobrych nastrojów, jak teraz, tuż przed przerwą reprezentacyjną. Zespół odnalazł swój rytm, znacznie lepiej gra w każdej formacji, a za tym przyszły wyniki. We wtorek sile Blaugrany nie mogło postawić się SSC Napoli (1:3), zaś w niedzielę mistrzowie Hiszpanii przejechali się po Atletico Madryt (3:0).

– Myślę, że piłkarze zawsze chcą dać z siebie maksimum. Dziś praktycznie wszyscy byli fantastyczni. Mógłbym wymienić wszystkie nazwiska – powiedział po meczu Xavi Hernandez. Skąd ta zmiana i do czego może ona doprowadzić? – To zależy od wielu kwestii. Jeśli chodzi o futbol, mamy znacznie więcej równowagi w obronie. Nie pozwalamy na tak wiele kontrataków, jak wcześniej. W ataku też lepiej się rozumiemy. W piłce nożnej chodzi o nastrój i dyspozycję, a teraz trwa nasz najlepszy moment w sezonie. Myślę zatem, że to dobry czas, by marzyć. Dlaczego nie? – odrzekł szkoleniowiec Dumy Katalonii.

Niedzielny triumf pozwolił Barcelonie wyprzedzić Gironę FC i awansować na drugie miejsce w tabeli La Ligi. Teraz, po przerwie reprezentacyjnej, Blaugranę czeka domowe starcie z UD Las Palmas.

Zobacz też: Xavi nie wtrzymał w hicie La Liga. Szkoleniowiec Barcelony odesłany na trybuny