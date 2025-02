Xavi kończy urlop. Wyraził gotowość do powrotu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi wróci do pracy w roli trenera w sezonie 2025/2026

Xavi Hernandez ostatnie lata kariery piłkarskiej spędził w Katarze, gdzie w latach 2015-2019 bronił barw Al-Sadd. W klubie z siedzibą w Dosze rozpoczął drugi etap przygody z futbolem, bowiem bezpośrednio po zakończeniu kariery został mianowany trenerem zespołu.

Po dwóch latach pracy jako szkoleniowiec Al-Sadd skorzystał z możliwości powrotu do FC Barcelony, lecz tym razem w roli szkoleniowca. Jako opiekun Dumy Katalonii pracował przez trzy lata, zdobywając m.in. mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2022/2023.

Z Barceloną pożegnał się w czerwcu 2024 roku, choć okoliczności jego rozstania były dość kuriozalne. W styczniu ogłosił światu, że odchodzi z klubu po sezonie. Później Joan Laporta zapewniał, że Xavi pozostanie trenerem Blaugrany, a ostatecznie i tak doszło do rozstania. W efekcie tego 45-latek od kilku miesięcy pozostaje bez pracy, ciesząc się urlopem i przerwą od futbolu.

Niemniej jednak przerwa Hiszpana wielkimi krokami zbliża się do końca. Jak informuje Relevo od przyszłego sezonu Xavi planuje powrót do pracy. Co więcej, źródło łączy go z posadą trenera w Manchesterze United ze względu na brak poprawy wyników za kadencji Rubena Amorima. W przeszłości Xavi wymieniany był również w gronie kandydatów do pracy w takich klubach jak Ajax czy AS Roma.