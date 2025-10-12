Wtedy Real podjął decyzję ws. Ancelottiego. Ujawniono kulisy rozstania

Carlo Ancelotti po zakończeniu sezonu 2024/2025 opuścił Real Madryt. Dziennik Marca ujawnił kulisy rozstania. Okazuje się, że Florentino Perez decyzję o zmianie trenera podjął po porażce z Arsenalem w Lidze Mistrzów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Porażka z Arsenalem przesądziła o rozstaniu z Ancelottim

Carlo Ancelotti bez dwóch zdań należy do grona najlepszych trenerów w historii Realu Madryt. Włoski taktyk pracował w klubie dwukrotnie. Pierwsza kadencja trwała w latach 2013-2015, zaś druga od 2021 do 2025 roku. W tym czasie Królewscy trzykrotnie wygrali Ligę Mistrzów, dwukrotnie mistrzostwo Hiszpanii oraz wygrywali m.in. Klubowe Mistrzostwo Świata, Puchar Króla czy Superpuchar UEFA.

Poprzedni sezon był jednak ostatnim, w którym Ancelotti prowadził drużynę. Wraz z zakończeniem rozgrywek ligowych opuścił klub, przenosząc się do Brazylii, gdzie podpisał kontrakt z tamtejszą federację. Obecnie przygotowuje reprezentację do Mistrzostw Świata.

Marca ujawniła kulisy rozstania z doświadczonym szkoleniowcem. Okazuje się, że kluczowy był dwumecz z Arsenalem w Lidze Mistrzów, a dokładnie mówiąc porażka z Kanonierami. To właśnie po odpadnięciu z Ligi Mistrzów przesądziło o zmianie trenera. Cztery dni później w Madrycie doszło do spotkania z Bayerem Leverkusen ws. zatrudnienia Xabiego Alonso. Z kolei 21 kwietnia osiągnięto porozumienie.

Ancelotti o decyzji Florentino Pereza dowiedział się dopiero kilka dni później podczas finału Pucharu Króla, czyli 26 kwietnia. Dziennik dodał, że pierwsze kontakty na linii Real – Bayer ws. zatrudnienia Alonso miały miejsce już w styczniu, lecz wtedy posada Włocha nie była zagrożona. Rozmowy pomiędzy Fernando Carro i Jose Angelem Sanchezem toczyły się bez większych konkretów.

Real pod wodzą Ancelottiego rozegrał 353 spotkania, a jego bilans to 253 zwycięstwa, 48 remisów i 52 porażki.