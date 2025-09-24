El Clasico 2025 zostanie rozegrane na Estadio Santiago Bernabeu. Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt - FC Barcelona? Javier Rodríguez Pascual ujawnia dokładną datę i godzinę hitowego spotkania w La Liga.

CORDON PRESS/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - FC Barcelona

El Clasico 2025: znamy dokładną godzinę

Real Madryt jest pierwszy, a FC Barcelona druga- tak aktualnie prezentuje się tabela La Liga. Królewscy w sześciu meczach wywalczyli komplet punktów, natomiast Duma Katalonii rozegrała dopiero pięć pojedynków i ma na koncie 13 oczek. Wszystko wskazuje na to, że walka o tytuł znowu rozstrzygnie się między dwoma gigantami. Decydujące o losach mistrzostwa może okazać się El Clasico.

Kiedy odbędzie się bezpośrednie starcie pomiędzy Realem i Barceloną? To spotkanie zaplanowano na niedzielę 26 października. El Clasico 2025 rozpocznie się o godzinie 16.15, zdradza Javier Rodríguez Pascual. Areną tej potyczki będzie oczywiście Estadio Santiago Bernabeu, a więc domowy obiekt Los Blancos.

Real i Barcelona zmierzą się w 10. kolejce La Liga. Do tej pory Królewscy rozegrają jeszcze mecze z Atletico, Kajratem Ałmaty (Liga Mistrzów), Villarrealem, Getafe i Juventusem (LM). Blaugranę czekają pojedynki z Realem Oviedo, Realem Sociedad, Paris Saint-Germain (Liga Mistrzów), Sevillą, Gironą i Olympiakosem (LM).