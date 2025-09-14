Barcelona - Valencia to spotkanie 4. kolejki La Liga. Poznaliśmy oficjalne składy na to starcie. Robert Lewandowski zacznie mecz na ławce rezerwowych.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (RCD Mallorca - FC Barcelona)

Barcelona – Valencia: oficjalne składy

Dwa zwycięstwa i remis – tak Barcelona rozpoczęła nowy sezon La Liga. Obrońcy tytułu nie zachwycają – w poprzednim meczu z trudem uratowali remis. Jednak i Valencia rozczarowuje. Nietoperze zgromadziły cztery oczka, o dwa mniej niż Blaugrana. Podopieczni Hansiego Flicka aktualnie zajmują 5. lokatę, natomiast goście plasują się na 12. pozycji.

Znamy już oficjalne składy na pojedynek na Estadi Johan Cruyff. Robert Lewandowski rozpocznie pojedynek wśród rezerwowych, podobnie jak Wojciech Szczęsny. Flick postanowił umieścić na ławce takżę Raphinhę, Andreasa Christensena i Daniego Olmo. Natomiast szansę gry od pierwszych minut niespodziewanie otrzyma debiutujący Roony Bardghji.

Barcelona: Joan Garcia – Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jules Kounde – Fermin Lopez, Marc Casado, Pedri – Marcus Rashford, Ferran Torres, Roony Bardghji

Valencia: Agirrezebala – Jose Gaya, Jose Copete, Mouctar Diakhaby, Cesar Tarrega, Dimitri Foulquier – Baptiste Santamaria, Javi Guerra, Diego Lopez – Arnaut Danjuma, Hugo Duro

Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21.00. Rozjemcą tego pojedynku będzie sędzia Guillermo Cuadra Fernández.