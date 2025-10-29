Vinicius wydał oświadczenie. O to apelował były prezes Realu

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior przeprosił Real Madryt i kibiców

Vinicius Junior zabrał głos po burzliwym El Clasico, w którym w złości zareagował na decyzję Xabiego Alonso o zmianie. Brazylijczyk opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przyznał, że jego zachowanie było niewłaściwe. W emocjonalnym wpisie przeprosił kibiców, kolegów z drużyny i prezesa klubu.

Gwiazdor podkreślił, że jego wybuch był wynikiem ogromnej pasji i chęci pomocy zespołowi, ale zdaje sobie sprawę, że przekroczył granicę. Zaznaczył też, że już osobiście przeprosił wszystkich podczas treningu.

„Czasem emocje biorą górę, bo zawsze chcę wygrywać i pomagać drużynie. Mój charakter wynika z miłości do tego klubu i wszystkiego, co reprezentuje” – napisał zawodnik, dodając, że dalej będzie walczył o dobro Realu Madryt z takim samym zaangażowaniem. Jego wpis spotkał się z dużym odzewem wśród kibiców, którzy w większości uznali jego słowa za właściwy gest po trudnym momencie.

Jeszcze przed publikacją oświadczenia głos w sprawie zachowania Brazylijczyka zabrał były prezes Realu Madryt, Ramon Calderon. W rozmowie z Goal.pl ocenił, że reakcja skrzydłowego była „nieakceptowalna” i nie przystoi zawodnikowi reprezentującemu tak wielki klub. Calderon apelował wtedy, by Vinicius publicznie przeprosił, bo tylko w ten sposób może pokazać, że zrozumiał swój błąd.

Były sternik „Królewskich” odradzał jednocześnie kary finansowe, uznając, że ważniejsze jest uświadomienie piłkarzowi, jak bardzo jego zachowanie zaszkodziło wizerunkowi drużyny. W końcu właśnie tak się stało – kilka dni później Vinicius wydał oświadczenie, w którym przeprosił wszystkich związanych z Realem Madryt.