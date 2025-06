Vinicius się zmienił. W Hiszpanii biją na alarm

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius nie jest już taki sam

Vinicius Junior był o krok od zdobycia Złotej Piłki 2024 i wydawało się, że powalczy o tę nagrodę również w tym roku. Jednak od kilku miesięcy Brazylijczyk spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, co dobitnie pokazują jego statystyki.

Hiszpański serwis MARCA policzył, że od 1 stycznia 2025 roku Vinicius Junior rozegrał 33 mecze, spędzając na boisku 2611 minut. W tym czasie strzelił 7 goli i zaliczył 7 asyst, co daje udział przy golu średnio co 186 minut. Na dodatek piłkarz nie wywalczył żadnego rzutu karnego.

Dla porównania, w pierwszej połowie sezonu, a więc do 31 grudnia, Brazylijczyk był w szczytowej formie. W 21 meczach zdobył 14 goli, miał 8 asyst i wywalczył 3 rzuty karne, spędzając na boisku 1729 minut. Wówczas jego udział w golach Realu Madryt przypadał średnio co 69 minut. Był wtedy zupełnie innym, bardziej efektywnym skrzydłowym.

Słabą formę Viniciusa jeszcze dobitniej podkreśla fakt, że od 16 kwietnia nie strzelił ani jednego gola dla Realu Madryt. Wówczas Brazylijczyk trafił przeciwko Arsenalowi, ale na niewiele się to zdało, ponieważ Królewscy przegrali 1:2 i odpadli z Ligi Mistrzów. Jeśli chodzi tylko o wygrane mecze Los Blancos, to Vini Jr nie trafił do siatki takiego spotkania od 9 marca.