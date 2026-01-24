Villarreal – Real Madryt: znamy składy na mecz. Arbeloa zdecydował ws. Mbappe

Villarreal podejmie Real Madryt w hicie 21. kolejki La Liga. W sobotnim spotkaniu od pierwszych minut na boisku zobaczymy między innymi Kyliana Mbappe.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Składy na mecz Villarreal – Real Madryt

Real Madryt w sobotnim hicie 21. kolejki La Liga zmierzy się na wyjeździe z Villarreal. Królewscy mają szansę powrócić na fotel lidera, ale aby tak się stało, muszą zdobyć komplet punktów i liczyć na potknięcie Barcelony w meczu z Realem Oviedo na Camp Nou. Pod wodzą Alvaro Arbeloa Los Blancos ostatnio prezentują się bardzo dobrze. Odnieśli zwycięstwa nad Levante (2:0) w lidze oraz AS Monaco (6:1) w Lidze Mistrzów.

Do kadry meczowej powrócił Brahim Diaz, który dołączył po udziale w Pucharze Narodów Afryki. Marokańczyk dotarł do finału, ale gospodarze turnieju musieli uznać wyższość Senegalu. W pełni zdrowy jest także Rodrygo, który pauzował w ostatnich tygodniach z powodu kontuzji.

Szkoleniowiec Realu może liczyć na Kyliana Mbappe, który w styczniu opuścił trzy spotkania. Z kolei z powodu urazów nie zagrają Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao i Antonio Rudiger, a zawieszony za kartki jest Aurelien Tchouameni.

Villarreal zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli La Liga, tracąc do madrytczyków siedem punktów. Ostatnie zwycięstwo Żółtej Łodzi Podwodnej nad Los Blancos na własnym boisku miało miejsce w styczniu 2023 roku. Wówczas bohaterem gospodarzy był Gerard Moreno, który zapewnił wygraną z rzutu karnego. Początek sobotniego hitu Villarreal – Real Madryt o godzinie 21:00.

Oficjalne składy:

Villarreal: Junior – Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza – Buchanan, Gueye, Parejo, Moleiro – Moreno, Mikautadze

Real Madryt: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Guler, Camavinga, Bellingham – Mastantuono, Mbappe, Vinicius