Villarreal – Real Madryt: znamy składy na mecz. Arbeloa zdecydował ws. Mbappe

19:31, 24. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Villarreal podejmie Real Madryt w hicie 21. kolejki La Liga. W sobotnim spotkaniu od pierwszych minut na boisku zobaczymy między innymi Kyliana Mbappe.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Składy na mecz Villarreal – Real Madryt

Real Madryt w sobotnim hicie 21. kolejki La Liga zmierzy się na wyjeździe z Villarreal. Królewscy mają szansę powrócić na fotel lidera, ale aby tak się stało, muszą zdobyć komplet punktów i liczyć na potknięcie Barcelony w meczu z Realem Oviedo na Camp Nou. Pod wodzą Alvaro Arbeloa Los Blancos ostatnio prezentują się bardzo dobrze. Odnieśli zwycięstwa nad Levante (2:0) w lidze oraz AS Monaco (6:1) w Lidze Mistrzów.

Do kadry meczowej powrócił Brahim Diaz, który dołączył po udziale w Pucharze Narodów Afryki. Marokańczyk dotarł do finału, ale gospodarze turnieju musieli uznać wyższość Senegalu. W pełni zdrowy jest także Rodrygo, który pauzował w ostatnich tygodniach z powodu kontuzji.

Szkoleniowiec Realu może liczyć na Kyliana Mbappe, który w styczniu opuścił trzy spotkania. Z kolei z powodu urazów nie zagrają Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao i Antonio Rudiger, a zawieszony za kartki jest Aurelien Tchouameni.

Villarreal zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli La Liga, tracąc do madrytczyków siedem punktów. Ostatnie zwycięstwo Żółtej Łodzi Podwodnej nad Los Blancos na własnym boisku miało miejsce w styczniu 2023 roku. Wówczas bohaterem gospodarzy był Gerard Moreno, który zapewnił wygraną z rzutu karnego. Początek sobotniego hitu Villarreal – Real Madryt o godzinie 21:00.

Oficjalne składy:

Villarreal: Junior – Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza – Buchanan, Gueye, Parejo, Moleiro – Moreno, Mikautadze

Real Madryt:  Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Guler, Camavinga, Bellingham – Mastantuono, Mbappe, Vinicius

POLECAMY TAKŻE

Mikel Arteta
Arsenal przyspiesza rozmowy. Zawodnik Realu Madryt na radarze
Alvaro Arbeloa
Real Madryt chce Brazylijczyka. Gigant musi rozbić bank
Florentino Perez
Real ma czterech kandydatów! Priorytet prowadzi do PSG