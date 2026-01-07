Barcelona poinformowała o urazie jednego ze swoich golkiperów. Marc-Andre ter Stegen doznał kontuzji przed meczem w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Niemiec opuści zgrupowanie Blaugrany,

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia i Marc-Andre ter Stegen

Barcelona reaguje. Kontuzja i zmiana

Fatalne wieści napłynęły z Arabii Saudyjskiej. Barcelona, która przygotowuje się do czwartkowego starcia w półfinale Superpucharu Hiszpanii, straciła jednego z bramkarzy. Marc-Andre ter Stegen mierzy się z urazem, który nie pozwala mu uczestniczyć w treningach. Reprezentant Niemiec opuści trwające zgrupowanie.

– Ter Stegen opuszcza obóz treningowy Barcelony w Arabii Saudyjskiej i wraca do kraju na badania medyczne. Diego Kochen, bramkarz drużyny rezerw, dołączy do grupy jutro – czytamy w oficjalny komunikacie. Już o 21.00 naprzeciw Dumy Katalonii stanie Athletic Bilbao.

ℹ️ Ter Stegen leaves the Barça squad’s training camp in Saudi Arabia to return to Barcelona for medical tests. Diego Kochen, the reserve team goalkeeper, will join the group tomorrow. pic.twitter.com/5PnObUwmrk — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2026

Hiszpańskie media sugerują, że kontuzja doświadczonego golkipera jest poważna. Jednak klub jeszcze nie ujawnił szczegółów urazu swojego zawodnika. Na bardziej szczegółowe informacje poczekamy zapewne kilka lub kilkanaście godzin.

Ter Stegen w zimowym okienku transferowym miał zostać wypożyczony do Girony. Wobec problemów zdrowotnych, z którymi aktualnie mierzy się 33-latek, negocjacje najprawdopodobniej zostaną zerwane.