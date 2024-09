Marc-Andre ter Stegen podczas meczu z Villarrealem doznał poważnej kontuzji kolana. Bramkarz FC Barcelony opublikował w mediach wpis, w którym zwrócił się do kibiców obu drużyn.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Marc-André ter Stegen

Chciałbym podziękować kibicom Villarrealu – napisał ter Stegen

FC Barcelona kilka dni temu rywalizowała z Villarrealem w 6. kolejce La Liga. Co prawda podopieczni Hansiego Flicka wysoko wygrali (5:1), lecz komplet punktów okupili poważną kontuzją podstawowego bramkarza. Marc-Andre ter Stegen uszkodził kolano, przez co musiał przejść operację. Istnieje prawdopodobieństwo, że w nadchodzącym sezonie nie zobaczymy go już w bramce Blaugrany.

Doświadczony golkiper postanowił zabrać głos ws. odniesionego urazu i zwrócił się przez media społecznościowe do kibiców. Ter Stegen nie zapomniał zarówno o fanach Barcelony, jak i Villarrealu. 32-latek docenił fakt, że kibice rywali okazali mu szacunek na stadionie.

– Jestem naprawdę wdzięczny wszystkim kibicom Barcelony, kolegom z drużyny, rywalom, klubom i przyjaciołom za wsparcie i miłość, którą mi okazaliście. Chcę podziękować kibicom Villarrealu za szacunek, który okazali mi na stadionie, to wiele dla mnie znaczy. Czuję siłę i dobrą energię, skupiam się na powrocie do zdrowia. Dziękuję! – napisał Marc-Andre ter Stegen na portalu X.

Barcelona w obliczu kontuzji Marca-Andre ter Stegena musi pilnie znaleźć następcę. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Wojciech Szczęsny. Obecnie trwają negocjację na linii Barcelona – Szczęsny – Juventus. O szczegółach dotyczących awaryjnego transferu byłego reprezentanta Polski informował dziennikarz Goal.pl, Piotr Koźmiński.