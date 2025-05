Ter Stegen opublikował pożegnanie. Zbliża się wielki powrót

Marc-Andre ter Stegen opublikował pożegnanie ze stadionem Montjuic. Sugeruje to, że powrót FC Barcelony na Camp Nou jest coraz bliżej.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen pożegnał się z Montjuic

Marc-Andre ter Stegen niedawno wrócił po wielomiesięcznej kontuzji i miał okazję wystąpić w jednym meczu domowym. Jak się okazuje, zapewne było to ostatnie spotkanie Niemca na stadionie Montjuic, ponieważ FC Barcelona chce od początku kolejnego sezonu wrócić na Camp Nou.

Niemiecki bramkarz opublikował nawet pożegnanie ze stadionem, a więc najwidoczniej ma z nim same dobre wspomnienia. Sugeruje to również, że ciągle odwlekający się powrót na Camp Nou jest naprawdę blisko.

„Dziękujemy Montjuic za gościnę w tych latach. Dobry sposób na pożegnanie się z tym stadionem – w otoczeniu Zespołu, Rodziny i Was, Cules” – napisał Ter Stegen na platformie X.

W przyszłym sezonie Ter Stegen ma zamiar walczyć o pierwszy skład, co bramkarz zakomunikował w jednej z wypowiedzi. Jednocześnie wokół Niemca pojawiło się sporo wątpliwości, ponieważ klub nie jest przekonany, czy golkiper wróci do formy sprzed ciężkiej kontuzji. Ponadto w mediach przewinęły się plotki transferowe o możliwym odejściu 33-latka do Arabii Saudyjskiej.