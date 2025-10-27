Szczęsny przełamał klątwę. Barcelona czekała 34 lata

Wojciech Szczęsny miał swój moment chwały w El Clasico. Polski golkiper obronił rzut karny. Barcelona zaskakująco długo czekała na takie wydarzenie w starciu z Realem Madryt.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny (Real Madryt - FC Barcelona)

Szczęsny napisał historię

Barcelona musiała uznać wyższość Realu Madryt w niedzielnym hicie 10. kolejki La Liga. Królewscy wygrali 2:1 po golach Kyliana Mbappe i Jude’a Bellinghama. Jedyną bramkę dla Blaugrany zdobył Fermin Lopez. Los Blancos mieli szansę na trzecie trafienie, ale w 52. minucie Wojciech Szczęsny zatrzymał jedenastkę wykonywaną przez francuską gwiazdę rywali.

Okazuje się, że w ten sposób polski golkiper przełamał 34-letnią klątwę, co zauważył Alexis María Martín-Tamayo Blázquez (MisterChip). Po raz ostatni bramkarz Barcelony wybronił rzut karny w El Clasico w… 1991 roku. Dokonał tego Andoni Zubizarreta, który zastopował Emilio Butragueño na Estadio Santiago Bernabéu.

Od 8 czerwca 1991 roku Real wykorzystał 19 jedenastek w starciach z Dumą Katalonii. Dopiero w 2025 roku Królewscy znaleźli swojego pogromcę. Okazał się nim Szczęsny, który wygrał pojedynek z Mbappe.