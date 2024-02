fot. Imago/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen wraca do bramki Barcelony

Niemiec ma wystąpić od pierwszej minuty w niedzielnym meczu z Granadą

Bramkarz Dumy Katalonii pauzował od połowy listopada

Ter Stegen wraca do gry. Świetne wieści dla Barcelony

FC Barcelona ma za sobą trudne tygodnie, choć w lidze punktuje regularnie. W styczniu Blaugrana pożegnała się natomiast z Pucharem Króla, a w finale Superpucharu Hiszpanii uległa Realowi Madryt. Sporym problemem dla drużyny jest gra defensywna, która wyraźnie pogorszyła się, odkąd między słupkami stoi Inaki Pena.

24-letni Hiszpan nieprzypadkowo niemal całą karierę był rezerwowym. Nie wykorzystał szansy, jaka nadarzyła się pod nieobecność Marc-Andre ter Stegena. Pena rozegrał w tym sezonie 17 spotkań i tylko trzy razy udało mu się zachować czyste konto. Kibice wyczekują powrotu Niemca, który może nadejść już za kilka dni.

Ter Stegen zażegnał już ból pleców, a jego dyspozycja w treningach wskazuje, że jest gotowy do gry. Hiszpańskie media sugerują, że wróci do bramki Barcelony już w najbliższej ligowej kolejce, kiedy to zmierzy się ona przed własną publicznością z Granadą. Spotkanie zostanie rozegrane w najbliższą niedzielę.

Ter Stegen wrócił już do pełnej sprawności po operacji pleców. Powinien zacząć mecz z Granadą w wyjściowej XI. [@AdriaAlbets] (2️⃣) pic.twitter.com/Nho3f354nw — BarcaInfo (@_BarcaInfo) February 6, 2024

