Superpuchar Hiszpanii zmienia gospodarza! Jest potwierdzenie

Superpuchar Hiszpanii w 2027 roku poza Arabią Saudyjską
Superpuchar Hiszpanii od 2020 roku rozgrywany jest w formacie turnieju, w którym uczestniczą cztery zespoły. Co więcej, od tego samego czasu gospodarzem jest Arabia Saudyjska. Wyjątkiem był tylko 2021 rok, gdy spotkania odbyły się w trzech hiszpańskich miastach. W najbliższych dniach ponownie na Półwyspie Arabskim rozstrzygnie się rywalizacja o trofeum pomiędzy najlepszymi czterema klubami.
Do gry o Superpuchar Hiszpanii przystąpią: FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt i Athletic Bilbao. Półfinałowe mecze odbędą się w środę 7 stycznia oraz w czwartek 8 stycznia. Z kolei finał zaplanowano na niedzielę 11 stycznia na stadionie w Rijadzie.
Z informacji The Athletic wynika, że w 2027 roku turniej o Superpuchar Hiszpanii nie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Co prawda kontrakt obowiązuje ich do 2029 roku, ale za dwanaście miesięcy odbędzie się tam Puchar Azji. W związku z tym hiszpańska federacja zdecydowała się zmienić gospodarza na ten czas. Obecnie trwają poszukiwania nowego gospodarza na Bliskim Wschodzie.
Obrońcą tytułu w Superpucharze Hiszpanii jest FC Barcelona. Poprzedni turniej wygrali, pokonując w finale Real Madryt (5:2). Czerwoną kartkę dostał wtedy Wojciech Szczęsny. Na listę strzelców wpisał się m.in. Robert Lewandowski.