Superpuchar Hiszpanii zmienia gospodarza! Jest potwierdzenie

Superpuchar Hiszpanii w przyszłym roku nie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Federacja szuka nowego gospodarza na Bliskim Wschodzie - informuje The Athletic.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Hiszpanii

Superpuchar Hiszpanii w 2027 roku poza Arabią Saudyjską

Superpuchar Hiszpanii od 2020 roku rozgrywany jest w formacie turnieju, w którym uczestniczą cztery zespoły. Co więcej, od tego samego czasu gospodarzem jest Arabia Saudyjska. Wyjątkiem był tylko 2021 rok, gdy spotkania odbyły się w trzech hiszpańskich miastach. W najbliższych dniach ponownie na Półwyspie Arabskim rozstrzygnie się rywalizacja o trofeum pomiędzy najlepszymi czterema klubami.

Do gry o Superpuchar Hiszpanii przystąpią: FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt i Athletic Bilbao. Półfinałowe mecze odbędą się w środę 7 stycznia oraz w czwartek 8 stycznia. Z kolei finał zaplanowano na niedzielę 11 stycznia na stadionie w Rijadzie.

🚨 CONFIRMED: The Spanish Football Federation is considering moving the Spanish Super Cup AWAY from Saudi Arabia in 2027. @GuillermoRai_ @TheAthleticFC pic.twitter.com/iftKe4jHoR — Madrid Zone (@theMadridZone) January 7, 2026

Z informacji The Athletic wynika, że w 2027 roku turniej o Superpuchar Hiszpanii nie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Co prawda kontrakt obowiązuje ich do 2029 roku, ale za dwanaście miesięcy odbędzie się tam Puchar Azji. W związku z tym hiszpańska federacja zdecydowała się zmienić gospodarza na ten czas. Obecnie trwają poszukiwania nowego gospodarza na Bliskim Wschodzie.

Obrońcą tytułu w Superpucharze Hiszpanii jest FC Barcelona. Poprzedni turniej wygrali, pokonując w finale Real Madryt (5:2). Czerwoną kartkę dostał wtedy Wojciech Szczęsny. Na listę strzelców wpisał się m.in. Robert Lewandowski.