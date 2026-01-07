Superpuchar Hiszpanii zdecyduje. Selekcjoner „strzela sobie w stopę”

Superpuchar Hiszpanii może mieć ogromne znaczenie dla sytuacji w reprezentacji narodowej. Javier Miguel przekonuje, że mecz Barcelona - Athletic będzie szansą dla Luisa de la Fuente, który aktualnie "strzela sobie w stopę".

Antonio Pozo/ Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Superpuchar da odpowiedź selekcjonerowi Hiszpanii?

Kto sięgnie po Superpuchar Hiszpanii? Decydujące spotkanie odbędzie się w niedzielę, natomiast w środę i czwartek rozegrane zostaną półfinały. W pierwszym z nich dojdzie do pojedynku Barcelona – Athletic. Ten mecz zapowiadany jest jako pojedynek Joan Garcíi z Unaiem Simonem.

Obecnie to golkiper z Bilbao jest numerem jeden w bramce reprezentacji Hiszpanii. Jednak krajowe media uważają ten wybór za wysoce kontrowersyjny. Luis de la Fuente stawia na Simona, chociaż ten od dłuższego czasu prezentuje się poniżej oczekiwań. Natomiast zawodnik Dumy Katalonii to gwiazda ligi i bohater ostatnich meczów, w tym derbów z Espanyolem.

Javier Miguel twierdzi, że selekcjoner La Furia Roja swoimi decyzjami „strzela sobie w stopę”. Środowy pojedynek w półfinale Superpucharu ma pozwolić trenerowi mistrzów Europy zrozumieć błąd. – Będzie to dla niego wyjątkowa okazja, aby na miejscu zdać sobie sprawę z ogromnej niesprawiedliwości, jaką popełnia od lat w kwestii bramkarzy. Trener ma jeszcze czas, aby to naprawić i pokazać, że na mistrzostwa świata zabierze najlepszych, a nie swoich kumpli – dodaje Miguel.