Specjalna akcja La Liga. Barcelona nie zdąży, Real nie chce

La Liga postanowiła przygotować specjalną akcję, w którą ma być zaangażowanych 38 klubów z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych. Już pojawiły się pierwsze komplikacje.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Joan Laporta (Real Madrid CF - FC Barcelona)

La Liga: Barcelona i Real sprawiają problemy

– W dniach 10–13 kwietnia 2026 r. LALIGA po raz pierwszy w swojej historii zorganizuje Retro Matchday, bezprecedensową inicjatywę w europejskiej piłce nożnej, w ramach której 38 klubów z LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION wyjdzie na boisko w nowych strojach inspirowanych kultowymi wzorami z przeszłości. W wydarzeniu wezmą również udział sędziowie, którzy będą nosić specjalne stroje przygotowane przez Komitet Techniczny Sędziów RFEF (CTA) – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jedynym klubem, który otwarcie odrzucił możliwość wzięcia udziału w tej akcji, jest Real Madryt. Królewscy pozostają w napiętych stosunkach z Javierem Tebasem, prezesem rozgrywek.

Natomiast FC Barcelona, Rayo Vallecano i Getafe nie rezygnują z udziału w projekcie, jednak z powodu problemów technicznych nie zdążą przygotować wymaganego stroju meczowego, o czym informuje AS.

To oznacza, że podczas podczas 31. kolejki ligowej La Liga w specjalnych koszulkach wystąpi 16 drużyn. Tę samą inicjatywę w La Liga2 zaplanowano w 35. kolejce.