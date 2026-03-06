Specjalna akcja La Liga. Barcelona nie zdąży, Real nie chce

14:52, 6. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  La Liga, AS

La Liga postanowiła przygotować specjalną akcję, w którą ma być zaangażowanych 38 klubów z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych. Już pojawiły się pierwsze komplikacje.

Florentino Perez i Joan Laporta (Real Madrid CF - FC Barcelona)
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Joan Laporta (Real Madrid CF - FC Barcelona)

La Liga: Barcelona i Real sprawiają problemy

– W dniach 10–13 kwietnia 2026 r. LALIGA po raz pierwszy w swojej historii zorganizuje Retro Matchday, bezprecedensową inicjatywę w europejskiej piłce nożnej, w ramach której 38 klubów z LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION wyjdzie na boisko w nowych strojach inspirowanych kultowymi wzorami z przeszłości. W wydarzeniu wezmą również udział sędziowie, którzy będą nosić specjalne stroje przygotowane przez Komitet Techniczny Sędziów RFEF (CTA) – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jedynym klubem, który otwarcie odrzucił możliwość wzięcia udziału w tej akcji, jest Real Madryt. Królewscy pozostają w napiętych stosunkach z Javierem Tebasem, prezesem rozgrywek.

Natomiast FC Barcelona, Rayo Vallecano i Getafe nie rezygnują z udziału w projekcie, jednak z powodu problemów technicznych nie zdążą przygotować wymaganego stroju meczowego, o czym informuje AS.

To oznacza, że podczas podczas 31. kolejki ligowej La Liga w specjalnych koszulkach wystąpi 16 drużyn. Tę samą inicjatywę w La Liga2 zaplanowano w 35. kolejce.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź