Simeone może odejść! Oto możliwy trener Atletico

Diego Simeone może opuścić Atletico Madryt po wygaśnięciu kontraktu. Obecna umowa obowiązuje do 2027 roku. Według dziennika Marca jego następcą może zostać Marcelino.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Marcelino może zastąpić Simeone w Atletico

Atletico Madryt to obecnie prawdziwy ewenement wśród klubów z TOP5 lig w Europie. Od grudnia 2011 roku mają cały czas jednego trenera, którego nigdy nie zmienili, nawet gdy notowali słabszy sezon. Od ponad czternastu lat za wyniki odpowiada Diego Simeone. Argentyńczyk prowadził zespół w 769 meczach, a jego bilans to 456 zwycięstw, 165 remisów i 148 porażek.

Za jego kadencji Ateltico dwukrotnie wygrało mistrzostwo Hiszpanii, Ligę Europy, Superpuchar UEFA oraz raz Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Dwa razy awansował także do finału Ligi Mistrzów, ale w obu meczach musiał uznać wyższość rywali.

Obecna umowa Simeone obowiązuje do czerwca 2027 roku, a więc do następnego sezonu. Na ten moment nie pojawiły się informacje o przedłużeniu umowy. Co ciekawe, nazwisko Argentyńczyka było łączone m.in. z Interem Mediolan. Z informacji dziennika Marca wynika, że po wygaśnięciu porozumienia może dojść do rozstania. Jeśli taki scenariusz się wydarzy, Los Colchoneros mają upatrzonego następcę. Miałby nim zostać Marcelino, czyli obecny trener Villarrealu. Jego kandydaturę popiera dyrektor sportowy Atletico.

Marcelino to znany fachowiec w Hiszpanii, gdzie pracował także w Athletic Bilbao, Valencii czy Sevilli. Z Nietoperzami zdobył Puchar Króla w sezonie 2018/2019. Natomiast z ekipą z Kraju Basków wygrał Superpuchar Hiszpanii.