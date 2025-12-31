Cristiano Ronaldo... płakał przez jednego z trenerów Realu Madryt? Luka Modrić w rozmowie z Corriere della Sera opowiedział między innymi o sytuacji, która miała miejsce w szatni Królewskich. Chorwat zdradził, który szkoleniowiec doprowadził portugalską gwiazdę do łez.

Ronaldo płakał przez trenera Realu. Modrić wraca do czasów Królewskich

W lecie 2012 roku Luka Modrić zamienił Tottenham na Real Madryt. Reprezentant Chorwacji spędził aż 13 lat na Santiago Bernabeu. Po zakończeniu sezonu 2024/25 kontrakt pomocnika wygasł i 40-latek zasilił szeregi Milanu. W rozmowie z Corriere della Sera sześciokrotny zdobywca Ligi Mistrzów wrócił do sytuacji, w której… Cristiano Ronaldo został doprowadzony do łez przez trenera Królewskich.

– Widziałem, jak w szatni Jose Mourinho doprowadził do łez Cristiano Ronaldo, który na boisku daje z siebie wszystko, ponieważ tym razem nie dogonił obrońcy przeciwnika. Mourinho jest bardzo bezpośredni w stosunku do zawodników, ale jest uczciwy. Traktował Sergio Ramosa i ostatniego przybyłego do klubu w ten sam sposób: jeśli miał ci coś powiedzieć, to ci to mówił. Max Allegri też taki jest: mówi ci prosto w twarz, co jest w porządku, a co nie. Szczerość jest fundamentalna – zdradził Modrić, zapytany o postać portugalskiego szkoleniowca.

– Mourinho jest wyjątkowy. Zarówno jako trener i jako osoba. To on chciał mnie w Realu, bez niego nigdy bym tam nie trafił. Żałuję, że miałem okazję z nim pracować tylko przez jeden sezon – przyznał Chorwat.