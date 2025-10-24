Araujo o rywalizacji z Viniciusem. Urugwajczyk docenił Brazylijczyka

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo i Vinicius Junior

Ronald Araujo: Vinicius Junior to spektakularny piłkarz

Już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 16:15 rozpocznie się mecz pomiędzy Realem Madryt a Barceloną w ramach 10. kolejki La Ligi. El Clasico od lat elektryzuje kibiców na całym świecie oraz zawsze dostarcza ogromnych emocji – zarówno na boisku, jak i poza nim. Nie inaczej powinno być tym razem, gdy dwie największe hiszpańskie potęgi zmierzą się o fotel lidera. Przed zbliżającym się hitem ligi hiszpańskiej wywiadu dla stacji „Movistar” udzielił obrońca Barcelony – Ronald Araujo – który zdradził swoje przemyślenia na temat nadchodzącego spotkania oraz rywalizacji z największymi gwiazdami Realu.

Urugwajski stoper odniósł się między innymi do pojedynków z Viniciusem Juniorem, z którym często mierzył się w bezpośrednich starciach. 26-letni defensor w Klasykach bywał ustawiany na pozycji prawego obrońcy właśnie po to, by skutecznie powstrzymać brazylijskiego skrzydłowego. – Vinicius to spektakularny piłkarz. Za każdym razem, gdy mierzyliśmy się ze sobą, podchodziliśmy do tego profesjonalnie. On wydobywa z ciebie wszystko, co najlepsze. Wzajemnie motywujemy się do wskoczenia na jeszcze wyższy poziom. Uwielbiam grać przeciwko niemu, bo jest odważny – powiedział Ronald Araujo.

Sytuacja w tabeli La Ligi przed niedzielnym El Clasico jest bardzo ciekawa. Real Madryt prowadzi w ligowej stawce z dorobkiem 24 punktów, natomiast FC Barcelona ma na swoim koncie 22 oczka i zajmuje drugie miejsce, będąc tuż za plecami ekipy Królewskich. To oznacza, że zwycięstwo drużyny Hansiego Flicka pozwoliłoby jej wrócić na fotel lidera, co jednak będzie trudnym zadaniem. Jedno jest pewne – emocji w tym pojedynku nie zabraknie – zarówno na Santiago Bernabeu, jak i przed ekranami milionów fanów na całym świecie. W Polsce spotkanie zostanie wyemitowane na CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1.