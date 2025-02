Lewandowski znów to zrobił. Ależ kunszt Polaka [WIDEO]

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z 19 golem w tym sezonie La Liga

Barcelona mierzy się dzisiaj w ostatnim niedzielnym meczu La Liga z zespołem Sevilli. Duma Katalonii od początku meczu napiera na bramkę zespołu z dolnej części tabeli i dość szybko przyniosło to rezultat, bowiem już w 7. minucie spotkania piłkę do bramki skierował Robert Lewandowski.

Reprezentant Polski i napastnik ekipy Hansiego Flicka kapitalnie odnalazł się w polu karnym i na wślizgu skierował piłkę do siatki rywala. W sumie jest to 19 gol Roberta Lewandowskiego w tym sezonie La Liga. Do tego 36-latek dorzucił także dwie asysty w 22 meczach. Ogólnie w tym sezonie lider Blaugrany ma 31 trafień w 33 meczach, co jest znakomitym, wręcz rewelacyjnym wynikiem.

ON ZNÓW STRZELA! 🔥⚽ 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 🇵🇱 otwiera wynik w meczu z Sevilla!🔝



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/d4ddiLFpT5 pic.twitter.com/4GRfr8B872 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 9, 2025

La Liga: Klasyfikacja strzelców

Liderem klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej jest Robert Lewandowski z 19 golami. Drugie miejsce zajmuje Kylian Mbappe, który w tym sezonie do siatki trafił 16 razy. Podium zamyka Raphinha, gracz Barcelony zdobył 12 goli.

Robert Lewandowski (Barcelona) 19 goli Kylian Mbappe (Real Madryt) 16 goli Raphinha (Barcelona) 12 goli Ante Budimir (Osassuna) 12 goli Oihan Sancet (Athletic Bilbao) 11 goli

