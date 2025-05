Robert Lewandowski ustrzelił dublet. 100. bramka Polaka dla Barcelony [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

100. gol Roberta Lewandowskiego dla Barcelony

FC Barcelona w niedzielę spotkała się z Athletikiem Bilbao na San Mames w ramach 38. kolejki La Liga. Katalończycy już wcześniej zdobyli mistrzostwo Hiszpanii, a w całym sezonie pod wodzą Hansiego Flicka sięgnęli po potrójną koronę. Tymczasem Robert Lewandowski od 9 kwietnia czekał na trafienie w Blaugranie, gdy dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund.

Gospodarze trafili do siatki już w piątej minucie za sprawą Unai Gomeza, jednak po krótkiej analizie VAR sędzia nie uznał gola z powodu pozycji spalonej. Później do głosu doszli goście. W 14. minucie Fermin Lopez dograł do Lewandowskiego, który w sytuacji sam na sam pokonał bezradnego Unaia Simona. Tym samym kapitan reprezentacji Polski zdobył swojego setnego gola w barwach katalońskiego giganta.

Lewandowski nie zamierzał zwalniać tempa. W niedzielny wieczór dołożył drugiego gola w starciu w Bilbao. Polak tym razem popisał się precyzyjnym uderzeniem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

🇵🇱 𝐑⚽️⚽️⚽️𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝟏𝟎𝟎𝐖𝐒𝐊𝐈! 💯



Tak padła setna bramka polskiego snajpera w barwach FC Barcelony! 👇😍



Historyczny wyczyn! 👏 Oglądamy i pękamy z dumy! 🥹 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/L3LRhwQDly — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 25, 2025