Real zareagował ws. Olmo. Wymowne słowa Pereza

Sipa US / Alamy, ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo i Florentino Perez

Barcelona to partner, nie rywal – mówi Perez

FC Barcelona robiła, co mogła, aby ponownie zarejestrować Daniego Olmo i Pau Victora. Ostatecznie po przeanalizowaniu całej sprawy zarówno La Liga, jak i hiszpańska federacja piłkarska (RFEF) nie zgodziły się na rejestracje obu zawodników. Duma Katalonii swoje racje będzie musiała udowodnić więc w sądzie, ponieważ to jedyna droga, aby pomocnik i napastnik wrócili do gry w barwach klubu.

Czy Barcelonie uda się zarejestrować Daniego Olmo? TAK

NIE TAK 23%

NIE 77% 13+ Votes

Sytuacja związana z Olmo powoduje, że w Barcelonie jest coraz bardziej nerwowo. Wiadomo, że reprezentant Hiszpanii w każdej chwili może rozwiązać kontrakt z klubem. Co więcej, w niedzielę pojawiła się sensacyjna informacja, że wypożyczeniem Olmo interesuje się włoski gigant.

Na problemy w Barcelony postanowił zareagować Real Madryt. Według portalu Relevo na jednym z przyjęć Florentino Perez dość nieoczekiwanie zabrał głos ws. sytuacji Olmo. Prezydent Los Blancos uważa, że Duma Katalonii to partner, a nie rywal, więc nie chce się wtrącać w bieżące wydarzenia.

– Barcelonę trzeba zostawić w spokoju. To nasz partner, a nie rywal – powiedział Florentino Perez, cytowany przez profil Barca Universal.

Olmo trafił do Barcelony latem ubiegłego roku za ponad 50 milionów euro z RB Lipsk. Jak dotąd pomocnik rozegrał 15 spotkań, w których zdobył 6 bramek i zanotował jedną asystę. Pierwotnie umowa z Blaugraną obowiązuje go do czerwca 2030 roku.