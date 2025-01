Dani Olmo nie został zarejestrowany przez Barcelonę i nie będzie mógł grać. Ten fakt wykorzystać chce AC Milan, który zaoferował wypożyczenie Hiszpana do końca sezonu, o czym poinformowało "Corriere dello Sport".

Barcelona wypożyczy Olmo do AC Milanu?

Dani Olmo na razie nie może występować w barwach Barcelony, a to przez fakt, że Duma Katalonii nie dała rady go zarejestrować. Spowodowane jest to problemami finansowymi klubu Joana Laporty. Dlatego też w ostatnim czasie pomocnik z Hiszpanii wzbudza zainteresowanie innych klubów, które chcą skorzystać na problemach Barcelony i podebrać jej gwiazdę.

Do tej pory plotki łączyły pomocnika z klubami z Premier League, które jednak nie były zbyt konkretne w informacjach. Teraz z kolei konkretne doniesienia płyną z Włoch. Według informacji przekazanych przez “Corriere dello Sport”, AC Milan zaproponował wypożyczenie Daniego Olmo do końca obecnego sezonu. Byłoby to rozwiązanie, które być może zadowoliłoby każdą ze stron, bowiem 26-latek mógłby grać w mocnym klubie, Barcelona zyskałaby czas na znalezienie funduszy na rejestrację, a Milan pozyskałby bardzo dobrego gracza.

Dani Olmo do Barcelony trafił w lecie 2024 roku za 55 milionów euro. W tym czasie rozegrał 15 spotkań, w których zdobył sześć goli i zanotował jedną asystę. Wyceniany przez serwis “Transfermarkt” na 60 milionów euro reprezentant Hiszpanii z zespołem ze stolicy Katalonii związany jest umową aż do końca czerwca 2030 roku.

Czytaj więcej: Ancelotti z ultimatum! Real wytypował nowego szkoleniowca