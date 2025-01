Man United i Napoli wymienią się gwiazdami? Conte go uwielbia

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Rashford w Napoli a Osimhen w Man United, szalony pomysł wymiany

Manchester United, choć mogłoby się wydawać, że nie wyjdzie dobrze na rozstaniu z Marcusem Rashfordem, może liczyć, że sytuacja obróci się na ich korzyść. W mediach pojawiła się sugestia, że w grę wchodzi szalona wymiana z jednym z włoskich klubów.

O tym, że Rashford myśli o zmianie klubu zrobiło się głośno kilka tygodni temu, gdy otwarcie zasugerował w wywiadzie chęć podjęcia nowego wyzwania. Jego wypowiedź zakończyła się chwilowym odsunięciem od zespołu, a do składu wrócił dopiero w ostatnim starciu z Newcastle. Ruben Amorim nie dał mu jednak okazji do gry, a Anglik przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Obecnie wydaje się, że przyszłość 26-latka jest już przesądzona i w najbliższych miesiącach pożegna się z Czerwonymi Diabłami. Sensacyjnymi informacjami ws. następnego przystanku w karierze reprezentanta Anglii podzielił się dziennik The Sun. Ich zdaniem Rashford może zostać bohaterem szalonej wymiany z SSC Napoli. Fanem takiego pomysłu jest sam Antonio Conte, który od zawsze podziwiał piłkarza.

Kto wyszedłby lepiej na wymianie Rashford – Osimhen? Manchester United

Napoli Manchester United

Napoli 0 Votes

Na miejsce wychowanka Czerwonych Diabłów na Old Trafford miałby trafić Victor Osimhen. Co prawda Nigeryjczyk jest wypożyczony do Galatasaray, lecz Napoli może skrócić jego pobyt w Turcji. Co ciekawe cała operacja nie byłaby tak trudna do zrealizowania. Rashford wyceniany jest na 60 milionów funtów, zaś Osimhen ma w umowie klauzulę wykupu w wysokości 62 milionów funtów.