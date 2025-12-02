Real w kryzysie, Alonso zabrał głos. Kulisy rozmowy z Perezem

Real Madryt ostatnio nie rozpieszcza swoich kibiców. Ciemne chmury zebrały się zatem nad trenerem Xabim Alonso. Bask przyznał, że jest już po rozmowach z prezydentem klubu.



Real walczy o przełamanie. Alonso zdradził, co dzieje się za kulisami

Real Madryt w środę wieczorem rozegra spotkanie w ramach 19. kolejki La Liga. Królewscy mają tym samym plan, aby przerwać serię trzech z rzędu remisów w lidze hiszpańskiej. Tymczasem ciekawą wypowiedzią przed potyczką z Athletic Bilbao podzielił się szkoleniowiec giganta La Liga, ujawniając ważną sprawę.

– Rozmawiałem z Florentino Perezem. Rozmowa i ton jego wypowiedzi były pozytywne – przekonywał Xabi Alonso cytowany przez ESPN.

– Naszym założeniem jest poprawa wyników i o tym rozmawialiśmy – dodał Bask.

Xabi Alonso został trenerem Los Blancos latem tego roku. 44-latek związał się ze stołecznym klubem kontraktem do końca czerwca 2028 roku. Chociaż ostatnio na szkoleniowca spadła krytyka po słabszych wynikach, to bilans Xabiego Alonso wciąż jest niezły. Hiszpan prowadził madrycką ekipę jak na razie w 25 spotkaniach. Jego dorobek to średnio 2,32 punktu na mecz.

Real w tabeli ligi hiszpańskiej plasuje się obecnie na drugiej pozycji. Na koncie Królewskich są 33 punkty. Tymczasem w środę stołeczna drużyna powalczy z ekipą z San Mames o swoje 11. zwycięstwo w tej kampanii. W tym roku Real grał już z Athletic, co miało miejsce w kwietniu. Wówczas madrycka drużyna wygrała skromnie (1:0) po trafieniu Fede Valverde w doliczonym czasie rywalizacji.

