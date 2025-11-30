Real Madryt zatrzymany w Katalonii! Niekorzystane szanse Królewskich [WIDEO]

Real Madryt zremisował trzeci mecz z rzędu w La Lidze. W niedzielę punkty Królewskim urwała Girona. Po 14. kolejce liderem hiszpańskiej ligi jest Barcelona.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real znów bez wygranej w lidze

Real Madryt zmierzył się w niedzielny wieczór na wyjeździe z Gironą w meczu 14. kolejki La Ligi. Piłkarze Xabiego Alonso zanotowali dwa remisy z rzędu i w Katalonii chcieli przerwać niechlubną serię. Rywal wydawał się idealny do tego celu. Blanquivermells znajdowali się w strefie spadkowej z dorobkiem 11 punktów i w tym sezonie odnieśli zwycięstwa tylko na własnym stadionie.

Do kadry meczowej Królewskich wrócili po kontuzjach Franco Mastantuono, Antonio Rudiger i Eder Militao, natomiast nadal nie mogli zagrać David Alaba i Dean Huijsen. Do dyspozycji był również Thibaut Courtois, który wcześniej miał kłopoty pokarmowe.

Spotkanie od początku toczyło się w szybkim tempie. Jednak gospodarze nie odpuszczali i groźnie kontratakowali. W 40. minucie na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappe, ale gol został anulowany po interwencji VAR. Francuz przy trafieniu zagrał futbolówkę ręką. Szybka odpowiedź przyszła tuż przed przerwą. W 45. minucie Viktor Tsygankov zagrał do Azzedine’a Ounahiego, który popisał się pięknym uderzeniem.

Na drugą połowę nie wyszedł Arda Guler, który był mało widoczny w środku pola i jego miejsce zajął Eduardo Camavinga. W 57. minucie uratował skórę kolegom, kiedy zatrzymał Vladyslava Vanat w sytuacji sam na sam. W 61. minucie drogę do siatki znalazł Vinicius Junior, ale Brazylijczyk był na spalonym. Chwilę później Vinicius wywalczył rzut karnego, którego na gola zamienił Mbappe.

Pomimo wielu stworzonych okazji, Real nie zdołał przechylić wyniku na swoją korzyść i zremisował trzeci mecz z rzędu. W kolejnej kolejce drużyna Xabiego Alonso będzie się chciała przełamać w wyjazdowym spotkaniu z Athletikiem Bilbao.

Girona – Real Madryt 1:1 (1:0)

1:0 Azzedine Ounahi 45′

1:1 Kylian Mbappe 67′ (k)