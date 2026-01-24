Real Madryt wrócił na fotel lidera. Mbappe bohaterem Królewskich [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Cenny triumf Realu

Real Madryt w sobotni wieczór zmierzył się na wyjeździe z Villarreal CF w hicie 21. kolejki La Liga. Stawką spotkania był powrót Królewskich na fotel lidera przynajmniej na krótką chwilę. Jednak piłkarze Alvaro Arbeloi liczyli na kolejne potknięcie Barcelony w niedzielnym starciu z Realem Oviedo na Camp Nou.

Los Blancos pokonali kolejno Levante (2:0) w lidze, a kilka dni później rozbili AS Monaco (6:1) w Lidze Mistrzów. Do kadry wrócił Brahim Diaz, który zakończył udział w Pucharze Narodów Afryki. . W pełni zdrowy jest także Rodrygo, który w ostatnich tygodniach pauzował z powodu urazu. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w defensywie. Z powodu kontuzji nie mogli zagrać Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao oraz Antonio Rudiger, a za nadmiar żółtych kartek pauzował Aurelien Tchouameni.

W pierwszej połowie spotkania na Estadio de la Ceramica nie padły bramki, choć Real nie był pozbawiony okazji. Najlepszą z nich zmarnował Vinicius Junior, który w 40. minucie znalazł się w dogodnej sytuacji. Gospodarze musieli dodatkowo zmierzyć się z poważnym osłabieniem. Juan Foyth doznał kontuzji bez kontaktu z rywalem i był zmuszony opuścić boisko jeszcze przed przerwą.

Po zmianie stron Królewscy nie zamierzali długo czekać na otwarcie wyniku. Już w 47. minucie dynamiczną akcję lewą flanką napędził Vinicius, a błąd w ustawieniu obrony gospodarzy bezlitośnie wykorzystał Kylian Mbappe, który z bliskiej odległości strzałem umieścił piłkę w siatce. Dla francuskiego napastnika było to 20. trafienie w obecnym sezonie.

Kylian Mbappe nie przestaje strzelać! 👑 Francuz daje prowadzenie Realowi Madryt! 🔥



Real zdołał utrzymać koncentrację do końca, a w doliczonym czasie drugiego gola z rzutu karnego strzelił Mbappe. Królewscy zdobyli komplet punktów w sobotnim starciu, co pozwoliło wrócić na szczyt tabeli La Liga. Po tym zwycięstwie drużyna Arbeloi ma dwa punkty przewagi nad Dumą Katalonii. W następnej serii gier Los Blancos podejmą Rayo Vallecano.

Villarreal CF – Real Madryt 0:2 (0:0)

0:1 Kylian Mbappe 47′

0:2 Kylian Mbappe 90+2′