Real Madryt w szoku. Mbappe nie zgodził się na tego trenera

Real Madryt jest w trakcie poszukiwań nowego trenera. Jak poinformował El Nacional, Kylian Mbappe nie godzi się na przybycie cenionego szkoleniowca.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt o nim marzy. Mbappe mówi „nie”

Real Madryt ponownie rozgląda się za nowym trenerem. Jednym z nazwisk, które od dłuższego czasu pojawia się w tym kontekście, jest Jurgen Klopp. Niemiec ma markę, doświadczenie i sukcesy, ale okazuje się, że nie wszyscy w klubie są do tego pomysłu przekonani. Sprzeciw miał wyrazić między innymi Kylian Mbappe.

Francuski gwiazdor nie widzi Kloppa jako trenera, który pasowałby do obecnego Realu ani do jego własnej wizji gry. Według doniesień Mbappe jasno zakomunikował swoje stanowisko, a jego głos w szatni ma ogromne znaczenie. Dla napastnika liczy się nie tylko warsztat szkoleniowca, ale też sposób zarządzania zespołem i relacje z liderami drużyny.

Mbappe ma mieć jednego faworyta, jeśli chodzi o przyszłego trenera Realu. Chodzi o Zinedine’a Zidane’a, któremu ufa bez zastrzeżeń. To właśnie w nim widzi postać zdolną prowadzić projekt sportowy i jednocześnie stawiać mu wysokie wymagania.

Wątpliwości wobec Kloppa nie ograniczają się tylko do Mbappe. Podobne odczucia mają mieć także inni francuscy piłkarze Realu, w tym Aurelien Tchouaméni i Eduardo Camavinga. Obawy dotyczą głównie bardzo intensywnego stylu pracy Niemca oraz możliwych napięć w szatni pełnej silnych osobowości.