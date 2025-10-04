Real Madryt w sobotni wieczór podejmował Villarreal. Królewscy nie bez problemów uporali się z rywalem. Mecz zakończył się rezultatem 3:1, a bohaterem rywalizacji okazał się Vinicius Junior.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe oraz Vinicius Junior

Real Madryt znalazł sposób na Villarreal

Sobotnie zmagania w ramach 8. kolejki rozgrywek La Ligi zamykało spotkanie, w którym Real Madryt przed własną publicznością podejmował Villarreal. Oba zespoły w tygodniu rozgrywały swoje mecze. Z różnym szczęściem, ale zarówno Królewscy jak i Żółta Łódź Podwodna mogły być zadowolone z rozstrzygnięć. Los Blancos rozbili Kajrat Ałmaty (5:0), natomiast goście podzielili się punktami z Juventusem (2:2).

Pierwsza odsłona rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu układała się pod dyktando Realu Madryt. Gospodarze dominowali na boisku i tworzyli więcej okazji bramkowych. Podopieczni Xabiego Alonso jednak nie przełożyli tego na konkrety. Drużyny zatem schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem, a kibice mieli spory niedosyt.

Druga połowa natomiast wyśmienicie rozpoczęła się dla Realu Madryt. Królewscy tuż po gwizdku rozpoczynającą odsłonę objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Vinicius Junior, któremu asystował Kylian Mbappe.

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior pic.twitter.com/rfXsykFqqH — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 4, 2025

W 69. minucie gospodarze mieli rzut karny, do którego podszedł Vinicius Junior. Brazylijczyk bez najmniejszych kłopotów zamienił jedenastkę na gola. Tym samym skrzydłowy Królewskich ustrzelił dublet. Na odpowiedź Villarrealu długo nie musieliśmy czekać. Chwilę później kontaktowym trafieniem popisał się Georges Mikautadze.

Georges Mikautadze strzela dla Villarreal na Bernabéu! ⚽ #lazabawa pic.twitter.com/7G3ZN447F0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 4, 2025

Radość Żółtej Łodzi Podwodnej długo nie trwała, ponieważ po kilku minutach prowadzenie Realu Madryt podwyższył Kylian Mbappe. Francuz tym samym ustalił wynik meczu. Los Blancos odnieśli kolejne cenne zwycięstwo.

Kylian Mbappé! 💥



To już 9. gol Francuza w tym sezonie LALIGA EA SPORTS 🇪🇸⚽

Real Madryt jest coraz bliżej zwycięstwa w meczu z Villarreal! 👑 #lazabawa pic.twitter.com/IV9lyfXEa3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 4, 2025

Real Madryt po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się na wyjeździe z Getafe. Villarreal natomiast ugości przed własną publicznością Real Betis.

Real Madryt – Villarreal 3:1

Vinicius (47′, 69′), Mbappe (81′) – Mikautadze (77′)