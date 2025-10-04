Real Madryt w sobotni wieczór podejmie Villarreal. Mecz zostanie rozegrany na Estadio Santiago Bernabeu. Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe jedenastki.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt – Villarreal: oficjalne składy

W sobotni wieczór zobaczymy w akcji Real Madryt. Tego dnia podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się przed własną publicznością z Villarrealem w ramach 8. kolejki rozgrywek La Ligi. Królewscy przystąpią do tej rywalizacji w świetnych nastrojach, po tym jak rozgromili Kajrat Ałmaty (5:0). Żółta Łódź Podwodna natomiast w tygodniu zagrała niezwykle wymagający mecz z Juventusem, który zakończył się remisem (2:2).

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy, jakie desygnowali do gry obaj szkoleniowiec. Xabi Alonso postawił dziś w ataku na Kyliana Mbappe oraz Viniciusa Juniora. Villarreal natomiast będzie straszył Królewskich osobą Alberto Moleiro w ataku.

Real Madryt: Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Villarreal: Tenas – Mourino, Marin, Veiga, Cardona – Buchanan, Comesana, Partey, Gueye – Moleiro, Oluwaseyi

Rywalizacja Realu Madryt z Villarrealem to starcie, które od lat dostarcza kibicom hiszpańskiej La Ligi wielu emocji. „Królewscy” zwykle dominują w tych meczach, ale Żółta Łódź Podwodna niejednokrotnie potrafił sprawić im kłopoty. Zbliżające się starcie zapowiada się niezwykle interesująco.