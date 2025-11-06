Real Madryt stracił zawodnika. Kolejna gwiazda kontuzjowana

Real Madryt poinformował, że Aurelien Tchouameni doznał kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Defensywny pomocnik ma pauzować przez około trzy tygodnie.

Kontuzja Aureliena Tchouameniego. Real potwierdza złe wieści

Real Madryt we wtorkowy wieczór poniósł porażkę na Anfield z Liverpoolem (0:1) w meczu 4. kolejki Ligi Mistrzów. Choć Thibaut Courtois rozegrał świetne spotkanie i kilkukrotnie ratował swój zespół przed wyższą porażką, Królewscy wrócili do Hiszpanii nie tylko bez punktów, ale też z kolejnym problemem kadrowym.

Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył Alexis Mac Allister po podaniu Dominika Szoboszlaia. Pełne 90 minut na boisku rozegrał Aurelien Tchouameni. W oficjalnym komunikacie hiszpański gigant potwierdził, że reprezentant Francji doznał kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Według wstępnych szacunków 25-letni pomocnik pauzować będzie przez trzy tygodnie.

Tchouameni rozegrał w tym sezonie już 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jego absencja to poważny cios dla drużyny, która w ostatnich tygodniach imponowała formą w środku pola. Francuz nie wystąpi w najbliższym meczu La Liga z Rayo Vallecano w 12. kolejce oraz opuści listopadowe zgrupowanie reprezentacji Francji, która w eliminacjach mistrzostw świata zmierzy się z Ukrainą i Azerbejdżanem.

Co ciekawe, w ostatnim spotkaniu ligowym z Valencią (4:0) Tchouameni został zmieniony już w przerwie, co miało być środkiem zapobiegawczym. Mimo tych działań urazu nie udało się uniknąć. To kolejna zła wiadomość dla Xabiego Alonso, który w ostatnich tygodniach musi mierzyć się z coraz dłuższą listą nieobecnych. Oprócz Tchouameniego kontuzjowani są także Franco Mastantuono, Dani Carvajal, David Alaba oraz Antonio Rudiger.

