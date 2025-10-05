Mbappe nie dokończył meczu. Alonso potwierdził uraz gwiazdora

Real Madryt pokonał Villarreal 3-1, a jednego z goli zdobył Kylian Mbappe. Francuz w końcówce spotkania opuścił murawę na skutek urazu. Problem nie jest jednak poważny.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie mógł kontynuować gry. Chodzi o uraz

Real Madryt w sobotnim starciu na Santiago Bernabeu długo nie mógł przełamać defensywy swojego rywala. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale zaraz po zmianie stron udało się otworzyć wynik za sprawą Viniciusa Juniora. Później Brazylijczyk dołożył drugie trafienie, a na gola kontaktowego Villarrealu odpowiedział Kylian Mbappe, który ustalił rezultat spotkania na 3-1 dla gospodarzy.

Zaraz po strzelonej bramce Mbappe opuścił murawę, a w jego miejsce zameldował się Rodrygo. Gwiazdorowi towarzyszył grymas na twarzy, który był wynikiem starcia z rywalem przy akcji, która dała Realowi Madryt trzeciego gola. Wówczas poczuł dyskomfort w prawej kostce i zdecydował, że najlepszym rozwiązaniem będzie zejście z boiska.

Xabi Alonso na konferencji prasowej potwierdził, że Mbappe faktycznie ma problem zdrowotny, a Real będzie to musiał jeszcze zweryfikować. DAZN podaje, że nie ma natomiast zagrożenia, aby to była poważna kontuzja. Francuz uda się więc na zgrupowanie swojej reprezentacji, gdzie trafi pod obserwację. Jeśli pojawi się jakikolwiek kłopot, nie będą go narażać na przeciążenia.

Mbappe jest w tym sezonie najważniejszym piłkarzem hiszpańskiego giganta. W 10 meczach zanotował 14 bramek oraz 2 asysty.