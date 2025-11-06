Raphinha jeszcze poczeka. Nowe wieści ws. gwiazdy Barcelony

Raphinha nie zagra w weekendowym meczu Barcelony z Celtą Vigo, donosi "AS". Klub zdecydował się nie przyspieszać jego powrotu, licząc, że Brazylijczyk będzie w pełni gotowy po przerwie reprezentacyjnej.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha wróci do gry w meczu z Athletc Bilbao

FC Barcelona wciąż nie może liczyć na Raphinhę. Skrzydłowy, który od tygodni zmaga się z problemem mięśniowym, nie wystąpi w spotkaniu z Celtą Vigo. Jak informuje „AS”, jego powrót do gry zaplanowano dopiero na 22 listopada, w meczu z Athletic Bilbao.

Brazylijczyk od dłuższego czasu intensywnie pracuje nad odzyskaniem pełnej formy. Mimo że rehabilitacja przebiega pomyślnie, sztab szkoleniowy i medyczny nie chcą ryzykować nawrotu kontuzji. Dlatego mimo wcześniejszych spekulacji, że gwiazdor będzie gotowy na pojedynek z Celtą, klub zdecydował się odłożyć jego powrót do gry w czasie.

Dla Hansiego Flicka to kolejna strata, ale zarazem szansa, by dać czas na pełne wyleczenie kilku kluczowych zawodników. Przerwa na mecze reprezentacji ma pozwolić Raphinhi oraz bramkarzowi Joanowi Garcii wrócić do treningów z drużyną. Hiszpan kończy rekonwalescencję po artroskopii kolana i podobnie jak Brazylijczyk może być gotowy na starcie z Bilbao.

Raphinha ostatni raz pojawił się na murawie w spotkaniu z Realem Oviedo, które opuścił w 65. minucie z powodu bólu. Początkowo zakładano, że przerwa potrwa trzy tygodnie, jednak drobny nawrót urazu wydłużył jej czas do ponad sześciu.

Pomimo opóźnienia w powrocie do gry, w Barcelonie panuje optymizm. Raphinha wchodzi w końcową fazę rehabilitacji i już w tym tygodniu ma wznowić treningi z grupą. Flick liczy, że jego dynamiczny styl pomoże Blaugranie odzyskać ofensywną świeżość po przerwie reprezentacyjnej.

