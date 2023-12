Przetasowanie na szczycie La Liga! Lucas bohaterem Realu Madryt

IMAGO / Ruben Albarran Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Girona tylko zremisowała z Realem Betis

Real Madryt wykorzystał potknięcie ligowego rywala

Królewscy po golu Lucasa pokonali Deportivo Alaves

Real Madryt zremisował z Deportivo Alaves

We wcześniejszym spotkaniu Girona walczyła o ligowe punkty z Realem Betis. To spotkanie bardzo długo układało się po myśli lidera La Liga, który prowadził 1:0 po pierwszej części spotkania. Do wyrównania doprowadził dopiero w 88. minucie Pezzella. Podział punktów w tym pojedynku sprawił, że Real Madryt wygrywając z Deportivo Alaves miał szansę wrócić na fotel lidera.

Królewscy mieli jednak sporo problemów w pojedynku z Deportivo. Pierwsza połowa z pewnością nie zachwyciła, a podopieczni Ancelottiego nie zbyt często dochodzili do sytuacji strzeleckich. Ich sytuacja jeszcze bardziej skomplikowała się w 54. minucie, gdy czerwoną kartkę obejrzał Nacho. Po zmianie stron gra Realu również była daleka od ideału. Słaby występ drużyny Ancelottiego przyćmił jednak gol Lucasa Vazqueza, który przesądził o losach spotkania w doliczonym czasie gry. Real Madryt dzięki trzem punktom wskoczył na fotel lidera.

