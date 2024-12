Flick ogłosił kadrę na Ligę Mistrzów. Wielki powrót w Barcelonie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo w kadrze meczowej Barcelony na mecz z BvB

FC Barcelona w ostatnim czasie notuje słabsze wyniki niż dotychczas. Oprócz sensacyjnej porażki z Las Palmas (1:2) ponownie zgubili punkty w ostatni weekend. W wyjazdowym spotkaniu z Realem Betis zremisowali (2:2), tracąc bramkę w doliczonym czasie gry. Już w środę podopieczni Hansiego Flicka staną przed kolejnym wyzwaniem. Ich rywalem w Lidze Mistrzów będzie Borussia Dortmund.

Jak dotąd obie drużyny spisuje się bardzo dobrze w europejskich pucharach. W tabeli fazy ligowej zajmują kolejno 3. i 4. miejsce z dorobkiem 12 punktów. Najbliższe spotkanie zapowiada się więc na zaciętą rywalizację o komplet punktów. Dla kibiców Blaugrany dobrą wiadomością będzie, że w kadrze meczowej znalazł się jeden z liderów zespołu, powracający do gry po kontuzji.

Hansi Flick we wtorek ogłosił kadrę na mecz z Borussią. Wśród dwudziestu trzech zawodników, którzy polecą do Dortmundu znalazł się Ronald Araujo. Urugwajczyk doznał kontuzji uda podczas Copa America, co wykluczyło go z gry na prawie sześć miesięcy. Z medialnych doniesień wynika jednak, że Araujo nie pojawi się na murawie podczas meczu z Borussią. Do gry ma wrócić w następnej kolejce La Ligi.

✈️ ¡La convocatoria para viajar a Dortmund! pic.twitter.com/4CVOKj4zHH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 10, 2024

Oprócz środkowego obrońcy w kadrze meczowej znalazło się dwóch naszych rodaków, czyli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Dla kapitana reprezentacji Polski będzie to starcie przeciwko byłemu klubowi, bowiem barwy BvB reprezentował w latach 2010-2014.