FC Barcelona, chociaż może liczyć w tym sezonie na skuteczność Roberta Lewandowskiego i Raphinhi, to rozgląda się za nowym napastnikiem. Ciekawe informacje przekazał Sport.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Joan Laporta

Khvicha Kvaratskhelia może poprawić siłę rażenia FC Barcelony

FC Barcelona w tej kampanii pokazuje się z dobrej strony nie tylko w lidze hiszpańskiej, ale też na europejskiej scenie. Tymczasem interesujące wieści przekazał kataloński Sport, dając do zrozumienia, że Katalończycy mogą spróbować pozyskać nowego napastnika.

Źródło podaje, że na radarze Barcy znalazł się Khvicha Kvaratskhelia, broniący aktualnie barw SSC Napoli. Zawodnik co prawda jest w trakcie finalizowania rozmów w sprawie przedłużenia kontrakt z klubem z Włoch. Nowa umowa ma obowiązywać do 2029 roku i jednocześnie dzięki niej Gruzin ma otrzymać podwyżkę wynagrodzenia. Ciekawe jest jednak to, że otoczenie zawodnika forsuje temat związany z umieszczeniem klauzuli odstępnego w kontrakcie piłkarza, która miałaby wynieść 80 milionów euro.

Jasne ma być według Sportu, że przedstawiciele Barcelony cały czas monitorują sytuację reprezentanta Gruzji. Klub z La Liga podobno traktuje Kvaratskhelię za jeden z głównych celów do wzmocnienia siły ofensywnej. W każdym razie na dzisiaj Katalończycy nie podjęli żadnych konkretnych kroków, aby pozyskać piłkarza.

Obecna umowa Kvaratskhelii z klubem z Neapolu obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. W tym sezonie 23-latek wystąpił jak na razie w 17 spotkaniach, notując w nich pięć trafień i trzy asysty.

