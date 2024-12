Ancelotti skomentował kontuzję Mbappe. “Możemy go stracić”

Nicolò Campo / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Kylian Mbappe

Ancelotti pełny nadziei ws. kontuzji Mbappe

Real Madryt nie bez problemów, ale poradził sobie z Atalantą Bergamo we wtorkowym hicie 6. kolejki Ligi Mistrzów. Królewscy wygrali 3:2, jednak podopieczni Gian Piero Gasperiniego w samej końcówce meczu mieli doskonałą szansę na wyrównania. Ostatecznie Los Blancos utrzymali korzystny wynik i wygrali po golach Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora oraz Jude’a Bellinghama.

Mbappe, zdobywca bramki otwierającej wynik pojedynku na Gewiss Stadium, już w 36. minucie musiał opuścić murawę. Gwiazda madrytczyków nie była w stanie kontynuować gry. Co na temat stanu zdrowia powiedział Carlo Ancelotti, szkoleniowiec mistrzów Hiszpanii?

– Kylian Mbappe poczuł skurcz mięśnia. Nie wydaje się to poważne, ale możemy go stracić na mecz, który przypada w ten weekend – stwierdził włoski szkoleniowiec. – Kontuzja nie wygląda na taką, która wymaga dłuższej pauzy. To po prostu przeciążenie – dodał doświadczony trener. Jednocześnie Ancelotti wyraził obawy o przyszłość swojej drużyny. – Kalendarz jest bardzo wymagający. Mamy krótki skład i nie możemy dużo rotować – przyznał 65-latek.

Real Madryt wróci do treningów w czwartkowe popołudnie. Natomiast w środę Kylian Mbappe przejdzie badania, które mają potwierdzić przypuszczenia Carlo Ancelottiego i wykluczyć poważniejszy uraz.