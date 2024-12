Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Christoph Baumgartner

Liga Mistrzów: Bundesliga “traci” swojego przedstawiciela

Po wtorkowych spotkaniach 6. kolejki oficjalnie poznaliśmy zespół, dla którego Liga Mistrzów zakończy się wraz z ostatnim meczem fazy ligowej. Nietrudno się domyślić, że jest to ekipa, która w sześciu dotychczasowych pojedynkach nie wywalczyła ani jednego oczka. To RB Lipsk.

Podopieczni Marco Rose zaliczyli szóstą porażkę z rzędu. We wtorek Byk na własnym stadionie musiały uznać wyższość Aston Villi i przegrały 2:3. Gospodarze dwukrotnie odrabiali straty i doprowadzali do wyrównania, ale ostateczny cios wyprowadzili piłkarze z Birmingham Petera Gulacsiego w 85. minucie pokonał Ross Barkley.

Tym samym Lipsk stracił matematyczne szanse na zamknięcie fazy ligowej w gronie 24 najlepszych drużyn i tym samym awans do kolejnego etapu zmagań. Jest to pierwszy zespół, który oficjalnie “pożegnał się” z Ligą Mistrzów. W środę do tej grupy mogą dołączyć Slovan Bratysława i Young Boys Berno – te dwie ekipy po pięciu spotkaniach mają na koncie zero oczek.

Liga Mistrzów – dotychczasowe wyniki RB Lipsk: