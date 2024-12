Real Madryt odpuszcza ten transfer. Szalona cena nie do przyjęcia

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt odpuszcza transfer Cole’a Palmera

Real Madryt według medialnych doniesień interesował się pozyskaniem Cole’a Palmera. Piłkarz w tym sezonie błyszczy w barwach Chelsea, będąc jedną z jaśniejszych postaci The Blues. To sprawiło, że czołowe kluby europejskie na czele z gigantem La Liga umieściły gracza na swojej liście życzeń. Ciekawymi wieściami w sprawie podzielił się natomiast serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że na dzisiaj nie ma tematu przeprowadzki 22-latka do Realu. Wpływ na to mają dwa czynniki. Po pierwsze Palmer ma umowę z klubem ze Stamford Bridge ważną aż do 2033 roku. Po drugie Chelsea wycenia gracza na nie mniej niż 200 milionów euro. Szokująco wysoka zatem kwota oczekiwania przez przedstawiciela Premier League jest nie do przyjęcia dla hiszpańskiej ekipy.

Palmer to ofensywny pomocnik, który trafił do Chelsea we wrześniu 2023 roku z Manchesteru City za 47 milionów euro. W klubie z Etihad Stadium piłkarz przechodził praktycznie przez każdy szczebel piłki młodzieżowej. W tym sezonie jak na razie Palmer wystąpił w 17 spotkaniach. Zdobył w nich 11 bramek i zaliczył też sześć asyst. Na boisku zawodnik spędził 1350 minut. Okazję na poprawę tego bilansu piłkarz będzie miał w najbliższy weekend, gdy The Blues zagrają z Brentford.

