FIFA zmieniła zasady el. MŚ. Reprezentacja Polski poszkodowana

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Bednarek, Lewandowski i Kiwior

FIFA zmieniła zasady losowania. Reprezentacja Polski poszkodowana?

Reprezentacja Polski po porażce ze Szkocją spadła do dywizji B Ligi Narodów. W ten sposób Biało-czerwoni “uniknęli” marcowych baraży o utrzymanie w dywizji A, co początkowo miało być bardzo korzystne w kontekście losowanie el. MŚ 2026.

WIDEO: Kto jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Wyjaśniamy

Do niedawna reprezentacja Polski mogła być pewna, że trafi do grupy pięciozespołowej. Oznaczało to, że na pewno zagra w marcu i uniknie w losowaniu czterech najsilniejszych ekip Ligi Narodów, które muszą zostać przydzielone do grup czterozespołowych. Wynika to oczywiście z terminarza fazy pucharowej Ligi Narodów – finały odbędą się w czerwcu w trakcie drugiej oraz trzeciej kolejki eliminacji MŚ 2026.

Jednak na kilka dni przed ceremonią losowania FIFA zmieniła zasady. Teraz Polacy mogą trafić zarówno do grupy czterozespołowej, jak i pięciozespołowej. W takiej sytuacji drużyna Michała Probierza może zostać przypisana do jednej z czterech czołowych drużyn Ligi Narodów, co oczywiście nie jest zbyt korzystne. Ponadto jeśli Polska trafi do grupy czterozespołowej, to eliminacje zacznie grać dopiero w terminie 4-6 września 2025 roku, a nie w marcu.

“Koszyki 2, 3 i 4: Uczestnicy rundy play-off UNL z tych koszyków mogą zostać przydzieleni do grup czterozespołowych (Grupy A do F) lub do grup pięciozespołowej (Grupy G do L), pod warunkiem że dana grupa może pomieścić zespoły z rundy play-off UNL, ponieważ każda grupa pięciozespołowa może zawierać maksymalnie jedną drużynę z rundy play-off UNL lub jedną drużynę pokonaną w ćwierćfinale UNL” – brzmią nowe zasady.

Co dokładnie się zmieniło?

Zgodnie z dawnymi zasadami losowania reprezentacja Polski:

Musiała być w grupie pięciozespołowej

Nie mogła grać ze zwycięzcą ćwierćfinału Ligi Narodów (finalistą)

Natomiast teraz reprezentacja Polski:

Może być w grupie czterozespołowej lub pięciozespołowej

Może grać ze zwycięzcą ćwierćfinału Ligi Narodów (finalistą) w grupie czterozespołowej