Mourinho wskazał klub dla Nico Williamsa. Wbił szpilkę Barcelonie

Mourinho bardziej ceni Nico Williamsa niż Lamine Yamala

Jose Mourinho udzielił niedawno wywiadu dla portalu Cope, w którym poruszył temat dwóch utalentowanych zawodników reprezentacji Hiszpanii. The Special One wziął na tapet Nico Williamsa i Lamine Yamala, czyli gwiazdy Athletic Bilbao i FC Barcelony.

Portugalski szkoleniowiec choć przyznał, że Lamine Yamal to wspaniały piłkarz, osobiście jest fanem Nico Williamsa. Co więcej, zdradził, że liczy na transfer 22-latka do Realu Madryt. Tym samym wbił szpilkę FC Barcelonie, bowiem w ostatnie lato Blaugrana robiła, co mogła, aby pozyskać utalentowanego skrzydłowego.

– Na Euro wszyscy mówili Yamal, Yamal, Yamal. To wspaniały chłopak, ale osobiście wolę Nico Williamsa. Mam nadzieję, że trafi do Realu Madryt – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez Fabrizio Romano.

Mourinho w przeszłości pracował w Hiszpanii, gdzie w latach 2010-2013 był trenerem Realu Madryt. Jak można się domyślać właśnie stąd nawiązanie do Królewskich w temacie przyszłości Nico Williamsa. Przy okazji zbliżającego się okna transferowego ponownie będzie głośno odnośnie zmiany klubu przez młodszego z braci Williams.

Obecnie 61-latek pracuje w Turcji, gdzie pełni rolę szkoleniowca Fenerbahce. Jak na razie pod wodzą Portugalczyka klub ze Stambułu zajmuje 2. miejsce w lidze z dorobkiem 32 punktów. Po ostatniej porażce z Besiktasem przyszłość Mourinho stanęła pod znakiem zapytania.